Посольство у Грузії перевіряє інформацію про вибухівку з України

Посольство України в Грузії перевіряє оприлюднену Службою державної безпеки Грузії інформацію про причетність громадян України до протиправної діяльності і закликає грузинську сторону утримуватися від політизації цієї справи, повідомляє Укрінформ.

"Посольство України перевіряє інформацію, оприлюднену на брифінгу Служби державної безпеки Грузії, з’ясовує всі обставини, зокрема щодо, як було повідомлено, причетності громадян України до протиправної діяльності. Посольство розраховує, що грузинська сторона утримуватиметься від політизації цієї справи" , - зазначили у диппредставництві.

Українські дипломати висловили готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії з метою об’єктивного, неупередженого та всебічного з’ясування усіх обставин справи, а також встановлення реальних її організаторів.

Нагадаємо, Служба державної безпеки Грузії на брифінгу 5 лютого поінформувала, що в Грузії виявлено вибухові пристрої та велику кількість вибухових речовин, частину з яких намагалися через Грузію з України доставити до Росії. Вибухівка загальною вагою 14 кг надійшла до країни під виглядом акумуляторів електромобілів. Вантаж був відправлений з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину й перетнув турецько-грузинський кордон через КПП "Сарпі" 19 січня. Далі була спроба провезти половину пристроїв до Росії, але її зупинили Контртерористичний департамент СДБ Грузії.

У СДБ зазначили, що організатором транспортування був уродженець Батумі, громадянин України Андрій Шарашидзе, який у 2020 році балотувався до ради Одеської області від партії "Слуга народу".