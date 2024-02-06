Депутати викликали голови СБУ до Ради через прослуховування журналістів

Народні депутати проголосували за виклик глави СБУ Василя Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus, повідомляє Українська правда.

"Після виступу голови комітету зі свободи слова Юрчишина щодо прослуховування Bihus. Після цього я виніс на голосування питання виклику Голови СБУ в Раду За - 159 Рішення прийнято" , – повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Те, що Рада проголосувала, також підтвердив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

5 лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ.

31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.

5 лютого Служба безпеки України заявила, що кервництво прийняло кадрові рішення щодо свого департаменту і що серед клієнтів наркодилерів "виявили окремих співробітників Bihus.Info".