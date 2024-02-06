У січні дефіцит держбюджету значно скоротився – Гетманцев

Дефіцит держбюджету України скоротився до 14,9 млрд грн за підсумками січня 2024 року, що є одним із найнижчих показників за час повномасштабної війни. Проти грудня 2023 року, який завжди був нетиповим місяцем щодо прискорення видатків, дефіцит зменшився майже у 20 разів, проти січня 2023 року – майже вп'ятеро. Про це заявив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев із посиланням на дані Міністерства фінансів, повідомляє Ліга.Фінанси.

Січень Україна проходила майже без міжнародної допомоги. Надійшло лише зовнішнє фінансування від Японії (пільгові позички та гранти) на $390 млн, що в 11 разів менше суми фінансової допомоги у січні 2023 року.

"Бюджетний аскетизм має свою ціну: певний відсоток планових видатків у січні було поставлено на паузу або перенесено. Утім, усі необхідні військові та соціальні витрати в рамках захищених статей було профінансовано" , – прокоментував Гетманцев.

За його словами, перший бюджетний місяць року вдалося закрити завдяки двом факторам:

- Суттєве перевиконання плану з доходів, у тому числі податків. По загальному фонду Державна податкова служба перевиконала місячний розпис на 13,8% (+7,3 млрд грн), митна служба — на 30,3% (+11 млрд грн). Усі доходи за загальним та спецфондом бюджету склали 154,2 млрд грн, що на 73% (+65,9 млрд грн) більше за показник січня 2023 року.

- Пріоритети видатків та ефективне управління бюджетною ліквідністю. У січні бюджетні видатки становили 169,3 млрд грн, у т.ч. по загальному фонду – 149,5 млрд грн. Це на 12,8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, у т.ч. по загальному фонду – на 18,7% менше.