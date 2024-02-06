Суд націоналізував українські нафтові активи російського олігарха на 500 млн гривень

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха з Едуарда Худайнатова. Про це заявили у Службі безпеки України, повідомляє Економічна правда.

"У дохід України стягнуто 100% його частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", що оцінюється у майже пів мільярда гривень" , - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що Худайнатов контролював українського нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб. У такий спосіб він сподівався уникнути націоналізації цього активу після повномасштабного вторгнення РФ, продовжуючи отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.

Однак співробітники СБУ ідентифікували особу реального бенефіціарного власника.

Також за даними слідства, Худайнатов є однією із довірених осіб президента РФ Володимира Путіна, очолює російську нафтогазову компанію "ННК-Груп" і входив до ради директорів "Роснєфті". Ці два підприємства – одні з найбільших спонсорів війни проти України. Вони регулярно поставляють паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу й військових угруповань Росії.

Також обидві компанії щомісяця перераховують мільярди рублів до бюджету РФ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває розслідування для притягнення Худанайтова до відповідальності за злочини проти України.