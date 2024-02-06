Депутати скоротили терміни подання альтернативних законопроєктів про мобілізацію

Верховна Рада скоротила терміни подання альтернативних законопроєктів про мобілізацію до раніше зареєстрованого урядового – із 14 до 7 днів. Про це заявив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє Укрінформ.

За його словами, відповідне рішення щодо законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449) підтримали 237 парламентаріїв.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки полковник Служби безпеки України Роман Костенко (парламентська фракція "Голос") повідомив, що цей законопроєкт у редакції першого читання попередньо розглядатиметься на комітетському засіданні в середу.