Голова СБУ назвав стеження за журналістами Bihus.Info неприпустимим

Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно прокоментував стеження за журналістами Bihus.Info співробітниками департаменту захисту національної державності та заявив про звільнення керівника ДЗНД СБУ, повідомляє Українська правда.

"Наголошую – такі дії (окремих співробітників ДЗНД) є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а президент України ще 31 січня підписав відповідний указ" , – йдеться в заяві Малюка.

За його словами, викликають справжнє обурення дії окремих співробітників департаменту захисту національної державності. Він зазначив, що, на жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів.