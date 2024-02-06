Бої за Авдіївку: вуличних боїв немає, але фіксують ДРГ росіян

Російські диверсанти заходять в Авдіївку Донецької області. Але це поодинокі групи і вуличних боїв в місті немає. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Як таких вуличних боїв у місті немає. Звичайно, що є якісь поодинокі ДРГ, які намагаються пройти в місто, пройти вулицями. Є підтвердження цьому і відеопідтвердження. Але звичайно, що хлопці це відпрацьовують" , - розповів він.

Саме головне, за словами Барабаша, що попри те, що окупанти тиснуть "дійсно великими силами" та "умови дуже складні", лінія оборони тримається.