Бої за Авдіївку: вуличних боїв немає, але фіксують ДРГ росіян
Російські диверсанти заходять в Авдіївку Донецької області. Але це поодинокі групи і вуличних боїв в місті немає. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Як таких вуличних боїв у місті немає. Звичайно, що є якісь поодинокі ДРГ, які намагаються пройти в місто, пройти вулицями. Є підтвердження цьому і відеопідтвердження. Але звичайно, що хлопці це відпрацьовують", - розповів він.
Саме головне, за словами Барабаша, що попри те, що окупанти тиснуть "дійсно великими силами" та "умови дуже складні", лінія оборони тримається.
"Звичайно, якщо ДРГ зайшла в місто і хлопці її ліквідовують, то звичайно, що йде стрілецький бій і у містян складається враження, що це вже вуличні бої. Якщо це все можна назвати вуличним боєм, то може так", - зазначив голова МВА, додавши, що все ж таки мова не йде про якусь там велику кількість особового складу противника.