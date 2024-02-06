Рада не змогла розглянути звільнення Безуглої з комітету нацоборони

Верховна Рада вкотре не змогла розпочати розгляд питання про відкликання народної депутатки Мар’яни Безуглої (парламентська фракція "Слуга народу") з посади заступниці голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє Укрінформ.

Так, із пропозиціями розглянути відповідний проєкт постанови №10391 виступили співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко та позафракційний народний депутат Дмитро Разумков. Обидві пропозиції не набрали необхідних 226 голосів.

Як повідомлялося, 6 січня народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №10391 про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Авторами відповідного документа виступи члени комітету, у тому числі його керівництво. Верховна Рада вже декілька разів не змогла розпочати розгляд відповідного питання через відсутність депутатської підтримки у вигляді голосів.

11 січня Безугла заявила, що вирішила вийти зі складу фракції та партії "Слуга народу". Голова відповідної політсили Олена Шуляк підкреслила, що підпише заяву колеги про вихід зі складу партії "Слуга народу", як тільки така надійде.

Мар’яна Безугла – народний депутат дев’ятого скликання, обрана до Верховної Ради від партії "Слуга народу", входить до складу однойменної парламентської фракції. Заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю.

Безугла відзначилася низкою скандальних заяв. Зокрема, вона звинуватила вище військове командування у нібито відсутності плану подальших бойових дій, заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має піти у відставку, а також поширює контроверсійну інформацію щодо напрацювання оновленої мобілізаційної політики в Україні. Заяви Безуглої викликали негативну реакцію суспільства, а народні депутати неодноразово реєстрували у парламенті проєкти постанов про її відкликання з керівних посад в оборонному комітеті ВР.