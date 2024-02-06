Польський генерал запропонував депортувати українських чоловіків: реакція МЗС
Польський генерал Вальдемар Скшипчак запропонував депортувати українських чоловіків з Європи. В МЗС Польщі вважають, що це питання слід врегулювати на рівні всіх країн ЄС, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Щодо питань призову українців, які перебувають за кордоном, у тому числі на території Польщі, ми усвідомлюємо поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони", - йдеться в заяві МЗС Польщі на запит видання onet.
У відомстві додають, що розглядають питання, як можуть підтримати українську сторону.
"Оптимальним рішенням було б врегулювати ці питання на європейському рівні", - додають посадовці.
За інформацією, отриманою виданням в МВС Польщі, "жодних робіт у цьому напрямку в МВС та адміністрації не ведеться".
Що сказав польський генерал?
Польський генерал, командувач Сухопутних військ у відставці, Вальдемар Скшипчак запропонував полегшити роботу адміністрації президента Володимира Зеленського з українськими новобранцями, які перебувають у Польщі.
"Це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди мають допомогти Києву депортувати їх", - заявив він.