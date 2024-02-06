Польський генерал запропонував депортувати українських чоловіків: реакція МЗС

Польський генерал Вальдемар Скшипчак запропонував депортувати українських чоловіків з Європи. В МЗС Польщі вважають, що це питання слід врегулювати на рівні всіх країн ЄС, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Щодо питань призову українців, які перебувають за кордоном, у тому числі на території Польщі, ми усвідомлюємо поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони" , - йдеться в заяві МЗС Польщі на запит видання onet.

У відомстві додають, що розглядають питання, як можуть підтримати українську сторону.

"Оптимальним рішенням було б врегулювати ці питання на європейському рівні" , - додають посадовці.

За інформацією, отриманою виданням в МВС Польщі, "жодних робіт у цьому напрямку в МВС та адміністрації не ведеться".

Що сказав польський генерал?

Польський генерал, командувач Сухопутних військ у відставці, Вальдемар Скшипчак запропонував полегшити роботу адміністрації президента Володимира Зеленського з українськими новобранцями, які перебувають у Польщі.