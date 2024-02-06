Мішель закликав США якнайшвидше схвалити допомогу Україні

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Сполучені Штати якнайшвидше схвалити схвалення допомоги Україні в розмірі 60 млрд доларів, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Мішель заявив, що підтримка України означає підтримку майбутнього українського народу, а також "підтримку нашої власної безпеки і процвітання".

"І я хочу сказати це тут з великою урочистістю тим, хто час від часу намагається навіяти сумніви або підозри: кожен європейський євро, мобілізований для підтримки України, - це євро, вкладений у нашу власну безпеку і процвітання. Це євро, вкладений у стабільність Європейського союзу" , - заявив глава Ради ЄС.

Він підкреслив, що рішення Європейської ради надати 50 млрд євро Україні є "посланням усім тим, хто, як і ми, вірить у демократичні цінності та цінності свободи".