Командувач силами Естонії: Росія може зробити нам щось дуже жахливе

Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем заявив про можливість провокацій з боку Росії стосовно його держави вже у цьому році, повідомляє Європейська правда.

Свою думку він висловив агенції Bloomberg.

"Росія ще не готова до військового конфлікту з НАТО. Це не станеться сьогодні чи завтра. Але навіть через рік чи пів року вони можуть зробити нам щось дуже жахливе", – сказав Херем.

Як він пояснив, це не обов’язково буде великомасштабна агресія.

"Їм не обов'язково йти на Варшаву, Берлін чи навіть Таллінн. Це може мати форму невеликої військової агресії", – сказав командувач.

Росія симулювала удари по естонських містах під час військових навчань влітку 2022 року, через кілька місяців після реального вторгнення в Україну.

Херем порівняв такі дії Росії з діями бандита, що намагається створити привід.

"Вони націлюють на нас зброю, вводять всі дані, але не натискають на курок", – сказав генерал.

Напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не виключає будь-яких сценаріїв у подальшому розвитку війни Росії проти України, і Польща має бути готовою до них.

На початку лютого голова Генштабу Румунії закликав готуватися до можливої війни з Росією у майбутньому. Водночас прем'єр-міністр не погодився з його заявою.