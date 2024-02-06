Литва може закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Комісія національної безпеки Литви запропонувала закрити ще два контрольно-пропускні пункти на білоруському кордоні та вжити заходів щодо скорочення поїздок між двома сусідніми країнами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє LRT.

До цієї комісії входять прем'єр-міністр, кілька членів уряду, представники адміністрації президента і спецслужб.

Пропозиція стосується прикордонних контрольно-пропускних пунктів у Лаворішкесі та Райгардасі, двох із чотирьох, які залишаються відкритими після того, як Литва закрила два останні КПП у серпні.

Що ще може змінитися

Комісія також пропонує посилити пасажирське автобусне сполучення між Литвою і Білоруссю, поступово скорочуючи кількість дозволів, що видаються приватним перевізникам.

Ще одна пропозиція стосується обмеження посадки і висадки пасажирів на залізничному прикордонному пункті Кена, а також заборони пішоходам і велосипедистам перетинати білорусько-литовський кордон.

З чим це пов'язано

Голова Національного центру кризового управління Вілмантас Віткаускас повідомив на пресконференції в канцелярії уряду, що 1 березня контрольно-пропускні пункти будуть закриті.

"Потік білоруських громадян за останній час збільшився приблизно на 50 відсотків через усі автодорожні пункти пропуску вздовж кордону з Білоруссю. Збільшення потоків транспорту, товарів і людей вимагає оптимізації процесу управління цими потоками і ще більш детального огляду осіб, транспортних засобів і товарів" , - сказав він.

Контроль за виконанням санкцій

Згідно із заявою, пропоновані рішення дадуть змогу скоротити кількість транспортних засобів і пасажирів, що прямують транзитом через Литву, а також знизять імовірність дій білоруських і російських спецслужб і служб безпеки проти Литви.

Цей крок також спрямований на більш ефективне блокування ввезення підсанкційних товарів у Білорусь і Росію, а також на запобігання контрабанді.

Позиція Литви щодо санкцій проти Білорусі

Нещодавно глави митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про єдиний контроль під час реалізації санкцій Європейського союзу проти Росії та Білорусі.

Також на початку року Литва позбавила посвідки на проживання директора санаторію "Білорусь" Іллі Єпіфанова, яким користується білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

А ще в листопаді стало відомо, що Литва штрафуватиме за недотримання міжнародних і національних санкцій.