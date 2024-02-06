ЗМІ: У Швеції закриють розслідування щодо підриву "Північних потоків"

Анонсоване рішення з приводу шведського розслідування підриву "Північних потоків" нібито буде оголошенням про закриття розслідування, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило шведське Expressen, посилаючись на джерела своїх німецьких партнерів.

Шведський прокурор Матс Люнгквіст, який очолює слідство у справі підриву "Північних потоків", у понеділок анонсував новини стосовно розслідування цього тижня.

У вівторок низка відомих німецьких ЗМІ, серед яких Süddeutsche Zeitung, NDR і Zeit, повідомили, що це буде рішення про закриття розслідування.

Якщо інформація підтвердиться, таке рішення може бути пов’язане з висновком про відсутність будь-якого "шведського сліду" у диверсії.

Прокурор Люнгквіст раніше казав, що мета розслідування у Швеції – переконатися, чи для цих дій якось використали територію Швеції, та наскільки це зачепило інтереси й безпеку країни.

Закриття розслідування у Швеції ніяк не вплине на розслідування, які ведуть німецькі й данські відомства.

Німецькі ЗМІ зазначають, що німецькі слідчі тепер сподіваються отримати від Швеції матеріальні докази – фрагменти підірваної труби, оскільки це може зіграти дуже важливу роль для німецького розслідування.

Офіційне оголошення щодо шведського розслідування очікують у середу 7 лютого.

Нагадаємо, у березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

У травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.

Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".