Кулеба: Кадрові зміни у владі не вплинуть на відносини з Заходом

Нові кадрові призначення в уряді та військовому керівництві не вплинуть на відносини України з західними партнерами, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному з португальським колегою брифінгу з посиланням на Reuters.

"Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами" , — заявив міністр.

За його словами, звільнення командуючого армією є конституційним правом президента.

"Ми можемо дискутувати про тактику всередині команди, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети — поразка Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. І щодо цієї стратегічної мети взагалі немає дискусій" , — сказав він.

Нагадаємо, 4 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що думає про заміну не лише головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а й низки інших керівників.