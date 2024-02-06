Шмигаль: В Україні перерахують вартість комунальних послуг

Кабінет міністрів України затверджує порядок перерахунку вартості комунальних послуг. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення сміття, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

"Затверджуємо порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг з постачання тепла, води та вивезення сміття. Це чіткий алгоритм, що ґрунтується на принципі "плати за те, що отримав" , - заявив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що комунальні послуги мають бути якісними та відповідати заявленим стандартам. За його словами, люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги.

Також Шмигаль нагадав, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи на електрику, газ та тепло залишаються незмінними.

Підвищення тарифів на воду

Нагадаємо, в Україні знову планують підвищити тарифи на холодну воду після того, як це не вдалося зробити у 2023 році.

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг мала розглянути підвищення для Києва та інших міст уже сьогодні. Але засідання вирішили перенести.