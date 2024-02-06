Стало відомо, за скільки Росія купувала "Шахеди" у Ірану

Російська Федерація закуповувала іранські безпілотники Shahed за меншу вартість, ніж вважалось раніше, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ICNA.

Відомо, що поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder були зламані групою хакерів Prana Network. На серверах знаходились дані про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для Росії.

В опублікованій документації по локалізації виробництва іранських безпілотників в особливій економічній зоні "Алабуга", що в Росії, були відомості про переговорний процес де зазначались об’єми випуску та вартість дронів.

Що було у документах

В опублікованих документах напряму не вказано тип продукту, який виготовляється. Однак безпілотники там проходять під спеціальним шифром як "моторная лодка типа Dolphin 632".

У паперах вказано, що станом на 2022 рік Росія планувала випустити на своїх потужностях протягом 2,5 років 6000 іранських безпілотників.

Спочатку Іран заявив, що стартова вартість одного дрону - 23 млн рублів (близько 375 тисяч доларів). Але під час переговорів сторони досягнули домовленості на рівні 12 млн рублів за дрон при замовленні 6000 одиниць (193 тисяч доларів) та 18 млн рублів (290 тисяч доларів) при замовленні 2000 одиниць.

З цього слідує, що загальна ціна виробництва 6000 комплектів БПЛА складає 108,5 млрд рублів (1 млрд 750 млн доларів). Ця сума включає в себе також передачу технологій, обладнання та програмного забезпечення.

Виробництво дронів

Однак у 2023 році, коли виробництво дронів було локалізовано та має мінімальне постачання іранських комплектуючих - собівартість Shahed-136 мала скласти 4,4 млн рублів (48,8 тисяч доларів) за борт.

Варто зауважити, що вказані цифри - це лише прогноз який може мати відхилення у випадку змін у плануванні та виробництві.

Оплата за безпілотники

В опублікованих документах вказано, що РФ, принаймні частково, проводить свої фінансові операції та платежі з Іраном у золоті. Зокрема організація "Алабуга Машинери" в лютому 2023 року передала іранській підставній компанії Sahara Thunder 2 067 795 грамів золота в злитках. Ймовірно, це була оплата послуг та товарів.

Модифікація іранського безпілотника Shahed

Днями стало відомо, що в іранській столиці Тегерані представили нову модифікацію ударного БПЛА Shahed-136, яка отримала назву Shahed-238. Її презентували у трьох версіях із різними системами наведення.

У Повітряних силах зазначили, що модифікований безпілотник Shahed-238, є складнішою для виявлення ціллю через низку своїх особливостей.

Водночас, за словами Ігната, Україна перебуває в кращій позиції у питанні дронів, ніж Росія. Зокрема, через наявність західних технологій.