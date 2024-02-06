СБУ ліквідувала Ківу, Татарського та інших зрадників - джерела

Представники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють джерела.

СБУ може запропонувати зрадникам тільки смерть

Українська спецслужба причетна до ліквідації таких осіб:

Колишнього народного депутата Іллі Ківи;

Російського пропагандиста Владлена Татарського;

"Генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка;

"Депутата ЛНР" Олега Попова.

Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що смерть є єдиною перспективою, яку спецслужба може запропонувати окупантам та їхнім пособникам.

Кого ще намагалася ліквідувати СБУ

Джерело повідомляє, що спецслужба займається знищенням зрадників і колаборантів на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Йдеться про осіб, які очолювали окупаційні "органи влади" та причетні до катувань і вбивств українців.

Спецслужба займалася отруєнням гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо, замахом на колишнього нардепа Олега Царьова, очільника "МВС ЛНР" Ігоря Корнета та бойовика Захара Прилєпіна.

Ліквідація зрадників є пріоритетом для СБУ

Джерела повідомляють, що проведення спецоперацій зі знищення зрадників є одним із пріоритетом для української спецслужби.

Військові злочинці та колаборанти є законною ціллю для СБУ, бо вони причетні до репресій проти українців і допомагають росіянам на окупованих територіях.

Ліквідація Ківи та замах на Царьова

Нагадаємо, про ліквідацію зрадника Іллі Киви стало відомо увечері 6 грудня. У Росії заявили, що Кива гуляв територією парку біля котеджного селища у Підмосков'ї, де в нього кілька разів стріляли. Зрадник помер на місці.

Джерела повідомили, що Киву ліквідували у рамках спецоперації СБУ. Пізніше у ГУР підтвердили ліквідацію зрадника.

Також 27 жовтня з'явилася інформація від російських колаборантів, що на Олега Царьова скоєно замах у санаторії імені Кірова в Ялті у тимчасово окупованому Росією Криму. Пізніше джерела повідомили, що замах Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.