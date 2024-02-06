Міжнародні резерви України у січні скоротились майже на 5%

Міжнародні резерви України на 1 лютого становили 38,53 мільярда доларів, у січні їх обсяг зменшився на 4,9%, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги" , - пояснили в регуляторі.

Загалом упродовж січня динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2,55 млрд дол та викупив до резервів 16,0 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ в січні становив 2 533,1 млн дол. США, зменшившись на 29% порівняно з груднем.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 898,9 млн дол. З них:

512,1 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

386,8 млн дол – позикові та грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 441,6 млн дол.

Крім цього, у січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 86,3 млн дол.