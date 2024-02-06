В Україні з'явиться новий рід військ: Зеленський підписав указ
Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Генеральному штабу створити у структурі ЗСУ Сили безпілотних систем як окремої структури, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить указ президента.
Як пояснюється, створення Сили безпілотних систем необхідне для нарощування спроможностей Збройних сил України.
"Кабінету міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в указі №51/2024.
Зауважимо, що в Україні вже є Центральне управління безпілотних систем. Воно було створене для контролю застосування безпілотних та роботизованих повітряних, наземних та морських систем. А також для контролю за станом готовності військових частин ЗСУ які застосовують безпілотні системи, до виконання ними завдань за призначенням, стратегічного планування та координації застосування.
Мільйон FPV-дронів для ЗСУ
Ще у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що у 2024 році в нашій країні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників. Пізніше стало відомо, що йдеться лише про FPV-дрони.
Нещодавно повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.