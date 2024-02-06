В Україні з'явиться новий рід військ: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Генеральному штабу створити у структурі ЗСУ Сили безпілотних систем як окремої структури, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить указ﻿ президента.

Як пояснюється, створення Сили безпілотних систем необхідне для нарощування спроможностей Збройних сил України.

"Кабінету міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України" , - сказано в указі №51/2024.

Зауважимо, що в Україні вже є Центральне управління безпілотних систем. Воно було створене для контролю застосування безпілотних та роботизованих повітряних, наземних та морських систем. А також для контролю за станом готовності військових частин ЗСУ які застосовують безпілотні системи, до виконання ними завдань за призначенням, стратегічного планування та координації застосування.

Мільйон FPV-дронів для ЗСУ

Ще у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що у 2024 році в нашій країні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників. Пізніше стало відомо, що йдеться лише про FPV-дрони.

Нещодавно повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.