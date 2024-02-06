Байден звинуватив Трампа у перешкоджанні схвалення угоди щодо кордону

Президент США Джо Байден заявив, що його попередник Дональд Трамп винний у тому, що у Штатах не працює міграційна система, повідомляє РБК-Україна.

Про це Байден заявив під час прес-конференції у вівторок, 6 лютого.

"Наша міграційна система зламана. Я дав вказівку команді провести переговори з конгресменами, щоб полагодити цю систему. Вони працювали цілодобово і досягли двопартійної домовленості. Це найжорсткіші заходи із захисту нашого кордону. Тепер треба, щоб це дійшло до зали Сенату" , - сказав Байден.

На його думку, Дональд Трамп використовує міграційне питання як власну зброю і хоче залякати республіканців, щоб вони голосували проти цієї угоди.

"Я розумію, що колишній президент відчайдушно намагається зупинити цей законопроект. Бо він не хоче вирішити проблему, він хоче отримати зиск з неї. Кому служать республіканці? Трампу чи американському народу? Вони хочуть вирішити проблему чи використати як зброю з політичною метою. Я служу американському народі і я тут, щоб вирішити проблему" , - заявив президент США.

Водночас Байден заявив, що у разі, якщо законопроект провалиться, то він винесе це питання на розгляд американського народу.

Проблеми з кордоном США та Мексики

Однією з основних проблем є зростання кількості нелегальних мігрантів, які перетинають кордон із Мексики до США. Це пов'язано з різними факторами, включаючи бідність, насильство та переслідування у країнах Центральної Америки та Мексики.

Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю, але республіканці в Сенаті вимагали зміни законопроекту, щоб включити до нього радикальніші пропозиції щодо захисту кордону з Мексикою.

Пізніше губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади щодо захисту південного кордону США від напливу мігрантів. За його словами, він готовий до потенційного конфлікту з федеральною владою щодо ситуації навколо кордону з Мексикою.