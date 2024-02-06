Колишньому "вагнерівцю" відмовили у наданні притулку в Норвегії

Колишньому найманцю з ПВК "Вагнера" Андрію Медведєву в Норвегії відмовили в наданні притулку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Dagbladet.

Через трохи більше ніж рік після того, як Андрій Медведєв незаконно перетнув норвезько-російський кордон у Фіннмарку, Управління імміграції відхилило його заяву про надання притулку в Норвегії.

Про це журналістам розповів його адвокат Брюнюльф Ріснес.

Найманець може залишитися в Норвегії

Проте йому було дозволено тимчасове проживання в Норвегії через загрозу безпеці, пов'язану з його відправленням назад до Росії.

Його можна продовжувати на постійній основі, але він не дає права на подальшу постійну посвідку на проживання або громадянство і має деякі інші обмеження.

Чому найманцю відмовили в притулку

У Норвегії статус біженця надається тим, кого визначають як біженця відповідно до Конвенції про статус біженців, а також тим, кому загрожує смертна кара, тортури або інше покарання після повернення на батьківщину.

Однак є деякі винятки, зокрема для людей, винних у воєнних злочинах або інших серйозних злочинах. Раніше Медведєв заявляв, що був членом ПВК "Вагнера" і що разом з іншими найманцями він кілька місяців воював на боці Росії у війні проти України.

У Норвегії його кілька разів допитувала організація Kripos, яка несе національну відповідальність за розслідування воєнних злочинів.

Відмову планують оскаржити

Адвокат заявив, що якби Медведєв був солдатом російської армії, він міг би отримати притулок у Норвегії, хоча він брав участь у бойових діях в Україні.

"Але оскільки група "Вагнера" формально не входила до складу російських сил, норвезька влада вважає, що він не повинен мати захисту як біженець" , - сказав він.

Також адвокат повідомив, що планує оскаржити відмову в наданні притулку колишньому найманцю.

Історія Андрія Медведєва

Рік тому стало відомо, що з Росії втік колишній командир штурмового загону "Вагнера" Андрій Медведєв. Він прибув до Норвегії і готовий був дати свідчення проти глави ПВК Євгена Пригожина.

Пізніше поліція звільнила з-під варти колишнього командира приватної військової компанії "Вагнера" Андрія Медведєва.

Через місяць колишнього командира російської групи найманців "Вагнера" Андрія Медведєва було заарештовано після того, як він влаштував п'яний дебош біля бару в Осло.