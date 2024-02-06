Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що її виключили з партії "Слуга народу", повідомляє Українська правда.

По це повiдомила Безугла у Facebook.

"Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії Слуга Народу".

Раніше Безугла заявляла, що їй не потрібна "слабка фракція та партія" у період війни в країні. Безугла додала, що підтримує президента Зеленського, проте не хоче мати зв'язки із "нардепами фракції, які встромляють ніж у спину".

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