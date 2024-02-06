Республіканці у Сенаті розглядатимуть допомогу Україні без прив'язки до кордону

Республіканці у Сенаті Сполучених Штатів Америки хочуть розглядати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню вже без прив'язки до захисту кордону з Мексикою, повідомляє РБК-Україна.

Заяву республіканців наводить журналіст CNN Ману Раджу у своєму Twitter-акаунті.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл та інші високопосадовці кажуть, що тепер Сенат має перейти до інших аспектів пакету - фінансування Ізраїлю, України та Тайваню.

При цьому, на їхню думку, положення про кордон, враховуючи глибокі розбіжності у лавах партії, слід залишити осторонь.

"Я дотримувався вказівок моєї фракції, яка наполягала на тому, щоб ми зайнялися цим питанням у жовтні. Я маю на увазі, що це наша сторона хотіла вирішити питання про кордон. Ми його почали" , - додав Макконнелл.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, ще минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Зокрема понад 60 млрд доларів хочуть виділити для фінансування допомоги Україні.

Республіканці відмовилися підтримувати таку ініціативу. Вони вимагали, щоб у пакеті були передбачені жорсткіші заходи щодо міграційної політики.

Після цього представники Демократичної та Республіканської партії почали проводити переговори, щоб знайти компроміс. Але цього поки що так і не вдалося.

Сьогодні президент США Джо Байден закликав Конгрес терміново підтримати його запит.