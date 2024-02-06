Росіяни запустили ударні БпЛА з півдня України (Оновлено)
Російські війська увечері 6 лютого запустили ударні БпЛА з півдня України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили.
"Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА!"
Оновлено: О 23:34 повідомили, що кілька груп "Шахедів" на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області. Група "Шахедів" на Кіровоградщині – курсом на північний захід. Група "Шахедів" на Херсонщині прямують на Миколаївщину.