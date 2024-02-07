Росія завдає нового ракетного удару по Україні (Оновлено)

У ніч на 7 лютого в Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку, повідомляє Українська правда.

Спочатку тривогу оголосили у східних та південних областях.

У Повітряних силах додали, що ракетна небезпека оголошена через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

О 5.55 повітряну тривогу оголосили у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях у Києві та області.

Окрім цього, на півдні країни зафіксовано групу ударних безпілотників.

О 6.00 тривога поширилася на всю країну.

О 6.15 Повітряні сили повідомили, що перша група ракет на Київщині, курсом на південний захід.Ще дві групи вздовж межі Полтавської, Чернігівської областей, курсом на захід.

Окрім цього, нова група ракет на Сумщині, курсом на Полтавщину.

О 6.22 Стало відомо, що кілька груп ракет на півдні Київщини, рухаються курсом на Вінниччину.

Група ракет на Кіровоградщині рухаються на північний захід. Ракета на Сумщині курсом на Чернігівщину.

О 6.30 Повітряні сили повідомили, що крилаті ракети у Вінницькій області, південніше обласного центру.

О 6.38 військові повідомили, що крилаті ракети облітають Вінницю та рухаються у напрямку Хмельниччини.

О 6.44 стало відомо, що крилаті ракети маневрують у Вінницькій, Хмельницькій та Черкаській областях.

О 6.51 крилаті ракети з Хмельниччини увійшли в Тернопільську область.

О 7.08 ПС повідомили, що крилата ракета на Львівщині рухається у бік кордону з Польщею.

7:13 Ракета змінила курс, рухається у напрямку Львова.

7:20 Крилаті ракети маневрують на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

7:38 Кілька груп ракет заходять на Сумщину з Курської області РФ.

7:40 Ракети на Черкащині курсом на Київ! Кілька груп ракет на Сумщині південно-західним курсом. Ракета на Київ з півдня.

7:42 Ракети на півночі Херсонщини західним курсом.

7:45 Кілька груп ракет рухаються вздовж межі Чернігівської, Полтавської областей, курсом на південний захід!

7:46 Швидкісна ракета на Київ. Терміново в укриття.

7:55 Група ракет змінила курс, рухається на Київ! Решта груп продовжують рух південно-західним курсом.