Ракетна атака: у Харкові, на Черкащині та Львівщині пролунали вибухи

Вранці 7 лютого у Харкові та на Черкащині пролунали вибухи, наразі ракети маневрують над західними областями. Пізніше очільник Львівської ОВА повідомив, що вибухи прогриміли в Дрогобичі, повідомляє Українська правда.

"У Харкові лунають вибухи. Будьте обережні" , – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Повітряних силах додали, що по Харкову б'ють балістичним озброєнням.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ завдала щонайменше чотири удари по Харківщині.

О 6.26 Синєгубов додав, що за попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих.

Суспільне повідомляє, що вибухи чути також на Черкащині.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що одна ракета перебуває у повітряному просторі Львівщини.

"Крилата ракета у Львівській області! Ракета на Львівщині часто змінює курс. Де б ви не були, перебувайте в укритті або за правилом "двох стін" , – повідомив він.

Також звуки вибухів чули у Києві та області.

О 7:20 Повітряні сили повідомили, що крилаті ракети маневрують на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

О 7:32 Козицький написав, що вибухи пролунали у Дрогобичі.