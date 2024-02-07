У Миколаєві багато пошкоджених будинків, загинула людина − мер

У Миколаєві у результаті російської ракетної атаки є поранені люди та пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі. Згодом стало відомо про одного загиблого. Про це заявив повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич, повідомляє Українська правда.

"Є пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них − без дахів. Пошкодження газових і водопровідних мереж − комунальники вже ліквідовують. Є поранені" , – повідомив він.

За його словами, одна людина госпіталізована, іншим надали допомогу на місці.

Мер підкреслив, що будівельні бригади вже виїхали на місця, і пообіцяв, що людям нададуть всю необхідну допомогу.