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Польща підняла авіацію через ракетний удар РФ по Україні

Польща підняла авіацію через ракетний удар РФ по Україні
Фото: Rob Schleiffert

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про активацію польської та союзницької авіації на тлі масованої ракетної атаки РФ на Україну, повідомляє Європейська правда.

"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з заподіянням ракетних ударів по території України", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, у зв’язку з цим активізували всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а оперативне командування здійснює постійний моніторинг ситуації.

"Попереджаємо про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов'язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни", – заявили також у командуванні.

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