У Києві пожежа у багатоповерхівці та пошкоджено магістраль теплопостачання – Кличко
У Києві внаслідок ракетної атаки РФ сталася пожежа у багатоповерховому будинку в Голосіївському районі. Також пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Також у Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО.
"Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки", – повідомив Кличко.
Згодом він додав, що у Голосіївському районі уже госпіталізували трьох людей.
"Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки", – зазначив мер.
Також внаслідок атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і розпочнуть ремонтні роботи після дозволу військових.