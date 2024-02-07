У Києві пожежа у багатоповерхівці та пошкоджено магістраль теплопостачання – Кличко

У Києві внаслідок ракетної атаки РФ сталася пожежа у багатоповерховому будинку в Голосіївському районі. Також пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі.

Про це повідомив﻿ мер Києва Віталій Кличко.

Також у Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО.

"Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки" , – повідомив Кличко.

Згодом він додав, що у Голосіївському районі уже госпіталізували трьох людей. "Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки" , – зазначив мер.

Також внаслідок атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і розпочнуть ремонтні роботи після дозволу військових.