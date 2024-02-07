ISW: Військова допомога життєво необхідна для розбудови оборонпрому України
Військова допомога США та партнерів для України в найближчій перспективі матиме вирішальне значення, щоб розбудувати власну оборонно-промислову базу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
На думку військових аналітиків, США залишаються основним джерелом достатньо великої кількості необхідного військового обладнання, такого як танки M1 Abrams, бронетранспортери, передові системи протиповітряної оборони Patriots, ударні системи дальнього радіусу дії - обладнання, яке в попередніх пакетах допомоги США було пріоритетним.
ISW зазначає, що оскільки європейські партнери продовжують нарощувати підтримку України, допомога США в найближчій та середньостроковій перспективі залишається життєво необхідною, щоб допомогти Україні розбудувати свою оборонно-промислову базу.
ISW продовжує оцінювати, що США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки невизначений термін, якщо Україна успішно продовжить активно вживати заходів, спрямованих на виробництво власної зброї всередині країни, розбудовувати двосторонні та міжнародні оборонно-промислові партнерства та створювати спільні промислові підприємства із західними партнерами.
США потрібно буде підтримувати Україну протягом кількох років, оскільки Україна будує власну оборонно-промислову базу. Але вимоги України до міжнародного захисту в довгостроковій перспективі зменшаться, оскільки вона нарощує власні можливості, щоб стати самодостатньою.
ISW наголосив, що кінцевий успіх зусиль України з розбудови своєї оборонно-промислової бази, однак, залежить від здатності України звільнити стратегічно важливі території, які зараз окуповані російськими військами.
Ключові висновки ISW за 6 лютого
- Європейські та азійські союзники США значно активізували свої зусилля на підтримку України. Оскільки європейські партнери продовжують нарощувати підтримку України, американська допомога у найближчій та середньостроковій перспективі залишається життєво важливою для розбудови оборонно-промислової бази (ОПБ) України.
- Армія США планує значно збільшити внутрішнє виробництво 155-мм артилерійських снарядів і компонентів до них для України у 2024 і 2025 роках, якщо запропонований Конгресом законопроект про додаткові асигнування буде прийнятий.
- Російська влада платить Ірану приблизно 4,5 мільярда доларів на рік за імпорт іранських безпілотників "Шахед" для використання в Україні.
- Росія розморожує північнокорейські активи і допомагає Північній Кореї уникати міжнародних санкцій в обмін на ракети та артилерійські боєприпаси для використання в Україні.
- Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев підкреслив 6 лютого, що Росія потребує захисту своїх стратегічних об'єктів, оскільки російська влада продовжує висловлювати занепокоєння щодо зовнішніх і внутрішніх загроз російській інфраструктурі.
- Кремль продовжує створювати інформаційні умови для можливих гібридних провокацій проти країн Балтії та Грузії.
- Російсько-ізраїльські відносини, ймовірно, продовжать погіршуватися на тлі все більш антиізраїльської позиції Росії у війні між Ізраїлем та ХАМАСом.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута, Авдіївки та на південний захід від Донецька на тлі триваючих позиційних боїв по всій лінії фронту.
- За повідомленнями, російська влада платить близько 4,5 мільярдів доларів на рік за імпорт іранських безпілотників "Шахед" для використання в Україні.
- Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії продовжує докладати зусиль для інтеграції окупованої України до складу Росії і домагатися міжнародного визнання незаконної окупації України Росією.