ISW: Військова допомога життєво необхідна для розбудови оборонпрому України

Військова допомога США та партнерів для України в найближчій перспективі матиме вирішальне значення, щоб розбудувати власну оборонно-промислову базу.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

На думку військових аналітиків, США залишаються основним джерелом достатньо великої кількості необхідного військового обладнання, такого як танки M1 Abrams, бронетранспортери, передові системи протиповітряної оборони Patriots, ударні системи дальнього радіусу дії - обладнання, яке в попередніх пакетах допомоги США було пріоритетним.

ISW зазначає, що оскільки європейські партнери продовжують нарощувати підтримку України, допомога США в найближчій та середньостроковій перспективі залишається життєво необхідною, щоб допомогти Україні розбудувати свою оборонно-промислову базу.

ISW продовжує оцінювати, що США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки невизначений термін, якщо Україна успішно продовжить активно вживати заходів, спрямованих на виробництво власної зброї всередині країни, розбудовувати двосторонні та міжнародні оборонно-промислові партнерства та створювати спільні промислові підприємства із західними партнерами.

США потрібно буде підтримувати Україну протягом кількох років, оскільки Україна будує власну оборонно-промислову базу. Але вимоги України до міжнародного захисту в довгостроковій перспективі зменшаться, оскільки вона нарощує власні можливості, щоб стати самодостатньою.

ISW наголосив, що кінцевий успіх зусиль України з розбудови своєї оборонно-промислової бази, однак, залежить від здатності України звільнити стратегічно важливі території, які зараз окуповані російськими військами.

Ключові висновки ISW за 6 лютого