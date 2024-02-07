Зеленський відвідає Німеччину наступного тижня – Tagesspiegel

Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину наприкінці наступного тижня. Це буде його другий візит до країни з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За даними видання Tagesspiegel, Зеленський планує свій візит під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться з 16 по 18 лютого.

Програма і точний розклад поки що засекречені з міркувань безпеки.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген не захотів підтвердити виданню факт участі українського президента в заході. Однак він повідомив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність глави держави з Києва.

"Зеленському було передано запрошення" , - заявив він.

14 травня минулого року президент України перебував із першим з початку повномасштабної війни офіційним візитом до Німеччини.

Німеччина є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Берлін уже передав українським військовим зенітні ракетні комплекси Patriot і IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder і багато іншої техніки.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.