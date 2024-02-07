РФ за добу втратила майже 900 військових та 20 артсистем – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 890 своїх військових, 7 танків, 22 бронемашини, 20 артилерійських систем та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ на 714-й день війни, з 24.02.22 по 07.02.24, орієнтовно склали:
- особового складу – близько 391470 (+890) осіб,
- танків – 6372 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 11879 (+22) од,
- артилерійських систем – 9387 (+20) од,
- РСЗВ – 980 (+1) од,
- засобів ППО – 665 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
- крилатих ракет – 1849 (+1),
- кораблів /катерів – 24 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,
- спеціальної техніки – 1497 (+1).