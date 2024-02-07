РФ за добу втратила майже 900 військових та 20 артсистем – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 890 своїх військових, 7 танків, 22 бронемашини, 20 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ на 714-й день війни, з 24.02.22 по 07.02.24, орієнтовно склали: