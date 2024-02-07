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РФ за добу втратила майже 900 військових та 20 артсистем – Генштаб

РФ за добу втратила майже 900 військових та 20 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 890 своїх військових, 7 танків, 22 бронемашини, 20 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ на 714-й день війни, з 24.02.22 по 07.02.24, орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 391470 (+890) осіб,
  • танків – 6372 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 11879 (+22) од,
  • артилерійських систем – 9387 (+20) од,
  • РСЗВ – 980 (+1) од,
  • засобів ППО – 665 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
  • крилатих ракет – 1849 (+1),
  • кораблів /катерів – 24 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,
  • спеціальної техніки – 1497 (+1).

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