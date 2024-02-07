На Львівщині є влучання у промисловий об'єкт – ОВА
У Дрогобичі Львівської області зафіксовано влучання у промисловий об'єкт, триває пожежа.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема", – зазначив керівник ОВА.
Також сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Про жертв та постраждалих, а також пошкодження не повідомляється.