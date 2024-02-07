Головний дипломат ЄС зустрів ранок у Києві в укритті

Високому представникові ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, який напередодні прибув до Києва, довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ, повідомляє Європейська правда.

"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію" , – написав Боррель у Twitter (X).

До свого допису він також долучив фото з укриття.

Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.



This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024

Жозеп Боррель у вівторок прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.

У зовнішньополітичній службі ЄС уточнили, що візит Борреля в Україну триватиме два дні – 6 і 7 лютого.