Головний дипломат ЄС зустрів ранок у Києві в укритті
Високому представникові ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, який напередодні прибув до Києва, довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ, повідомляє Європейська правда.
"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", – написав Боррель у Twitter (X).
До свого допису він також долучив фото з укриття.
Жозеп Боррель у вівторок прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.
У зовнішньополітичній службі ЄС уточнили, що візит Борреля в Україну триватиме два дні – 6 і 7 лютого.