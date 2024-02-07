У ДТЕК обіцяють повернути світло у Києві за кілька годин

Постачання електроенергії споживачам на лівому березі Дніпра в Києві відновлять протягом трьох-чотирьох годин. До кінця відновлять нормальну роботу електромереж, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в ДТЕК, через падіння уламків від ранкової ракетної атаки в Києві зафіксовані пошкодження двох високовольтних ліній.

Енергетики вже працюють над поверненням світла.

"Протягом трьох-чотирьох годин заживимо будинки за резервними джерелами живлення. До кінця дня плануємо відновити нормальну роботу електромереж" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Міненерго повідомили, що внаслідок обстрілу відключилися лінії електропередачі, знеструмлено підстанції. Через це відключена частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах - загалом 19,4 тисячі абонентів. Без світла залишилися заклади охорони здоров’я.