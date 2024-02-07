ППО збила майже 30 ракет і 15 "Шахедів" – Залужний
Уночі та вранці 7 лютого протиповітряна оборона України збила 44 повітряні цілі: 29 крилатих ракет та 15 безпілотників типу Shahed.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Загалом російські окупанти застосували 64 засоби повітряного нападу.
Зокрема:
- 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (Чауда – Крим);
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);
- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
- 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут у Криму та Воронезької області РФ);
- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська область РФ).
У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:
- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крилаті ракети "Калібр";
- 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.
У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.