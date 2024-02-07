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ППО збила майже 30 ракет і 15 "Шахедів" – Залужний

ППО збила майже 30 ракет і 15 "Шахедів" – Залужний
Фото: Рixabay

Уночі та вранці 7 лютого протиповітряна оборона України збила 44 повітряні цілі: 29 крилатих ракет та 15 безпілотників типу Shahed.

Про це повідомив﻿ головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Загалом російські окупанти застосували 64 засоби повітряного нападу.

Зокрема:

  • 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (Чауда – Крим);
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);
  • 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
  • 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут у Криму та Воронезької області РФ);
  • 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська область РФ).

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

  • 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крилаті ракети "Калібр";
  • 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

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