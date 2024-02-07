У Києві двоє людей загинули внаслідок атаки РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про двох загиблих внаслідок ракетної атаки РФ зранку 7 лютого.

Про це йдеться﻿ у дописі Зеленського в Telegram.

"У Києві постраждали понад десять людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди" , – написав президент.

У Київській міській військовій адміністрації також підтвердили﻿ загибель двох людей.

Загалом в столиці від ракетного удару постраждало 14 людей.

В Голосіївському районі з багатоповерхового житлового будинку, де сталася пожежа, евакуювали 52 людини, 8 — врятовано, додали в КМВА.