Росія витратила на повітряну атаку по Україні 423 млн доларів – ЗМІ

Повітряна атака України 7 лютого коштувала Росії близько 423,4 млн доларів, повідомляє Економічна правда.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, на початку доби 7 лютого, ворог випустив по Україні:

20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

4 крилаті ракети Х-22;

3 крилаті ракети морського базування "Калібр";

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

5 зенітних керованих ракет С-300.

БПЛА Shahed-136/131 може коштувати від 49 тис дол, якщо говорити про власне виробництво РФ, до 290 тис дол, якщо мова йде про імпорт з Ірану. Ми візьмемо за основу середню ціну, яка планувалась для імпорту з Ірану - 193 тис дол.

Отже, 20 ударних БПЛА "Шахед" коштували РФ близько 3,9 млн дол.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 4 млн дол.

Ракета Х-101 коштує 13 млн дол за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 377 млн дол.

Ціна зенітної керованої ракети С-300 складає як мінімум 2 млн дол, отже загальна вартість випущених ракет цього типу - 10 млн дол.

За інформацією Defence Express, вартість однієї ракети "Калібр" коштує 6,5 млн дол, отже загальна сума витрат на цю ракету становила 19,5 млн дол.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу – 9 млн дол.

Отже, загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 7 лютого по Україні становить 423,4 млн дол.