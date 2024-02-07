У ЗСУ розповіли про маневри ракет РФ біля кордону з Польщею

Крилаті ракети, якими вранці РФ атакувала Україну, постійно змінювали свій курс, маневрували на заході України. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Радіо Свобода.

"Ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво-вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс. Долетіли фактично до Самбірського району (Львівщини), це не так далеко до кордону з Польщею, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільщини. Такі маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільський, Львівській областях" , – розповів він.

Збройні сили Польщі задіювали свою авіацію для безпеки повітряного простору країни під час російської ракетної атаки України. Це відбувається вже не вперше.

Вранці 7 лютого російські війська атакували ракетами Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух кількох груп ракет. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову, Миколаєву та Дрогобичу на Львівщині. У Миколаєві внаслідок атаки загинула людина.

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