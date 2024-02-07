Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексголови Нацбанку – ЗМІ

Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію колишнього голови НБУ Кирила Шевченка, якого в кінці жовтня 2022 року НАБУ оголосило в розшук.﻿ Про це йдеться у публікації австрійського видання Der Standard, повідомляє Економічна правда.

"Шевченко залишив Україну у вересні та невдовзі після порушення кримінальної справи подав заяву про надання притулку в Австрії, де перебуває дотепер. Його місцеперебування поки що не зміниться: австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію" , - зазначається в статті Der Standard.

У коментарі виданню ексголова НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ "класичним політичним переслідуванням". Він заявив також, що у випадку повернення в Україну не сподівається на справедливий судовий процес.

Зазначається, що НАБУ відмовилося від коментарів австрійському виданню.

Нагадаємо, 4 жовтня 2022 року голова НБУ Шевченко подав у відставку. Офіційна причина – за станом здоров'я.

Незабаром САП та НАБУ повідомили про підозру Шевченку у справі про протиправну діяльність посадових осіб державного АБ "Укргазбанк" у 2014-2019 роках, яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн гривень.

У жовтні 2022 року ВАКС призначив заставу екс-директору департаменту "Укргазбанку" у розмірі майже 40,2 млн гривень.

24 жовтня 2022 року Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко. У листопаді Шевченка оголосили в міжнародний розшук.