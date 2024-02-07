Пентагон: Послаблення допомоги Україні заохотить Китай до агресії

У міністерстві оборони США заявили, що послаблення американської підтримки України може стати небезпечним сигналом не тільки для РФ, але й для Китаю. Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Європейська правда.

"Китай спостерігає за тим, як ми підтримуємо Україну перед обличчям відкритої агресії РФ. Якщо ми схибимо, то це заохотить КНР до ще більш провокаційних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні", – зазначила представниця Пентагону.

За її словами, якщо Сполучені Штати припинять підтримувати Україну, потрібно чітко усвідомлювати наслідки.

"Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади та контролю за межами України в напрямку НАТО. Якщо Путін нападе на союзника по Альянсу, ми опинимось в прямому конфлікті (з РФ), оскільки ми віддані захисту кожного сантиметра НАТО", – вказала Сінгх.

Вона зауважила, що США можуть діяти відповідально та заплатити зараз, щоб допомогти Україні, або заплатити набагато більшу ціну пізніше, щоб протидіяти серйознішим наслідкам.