У Києві відновили електропостачання після обстрілів – ДТЕК

У компанії ДТЕК заявили, що енергетики заживили всіх мешканців Дніпровського району столиці, які залишились без електропостачання після ранкової атаки, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що будинки підключили за резервними схемами живлення.

"Продовжуємо ремонтні роботи, щоб відновити нормальну роботу електромереж" , - йдеться у повідомленні.

Повідомлялось, що у Києві внаслідок ракетної атаки РФ без світла була частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах – загалом 19,4 тисячі абонентів. У ДТЕК обіцяли заживити будинки за резервними джерелами живлення протягом 3-4 годин.