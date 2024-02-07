Швеція припинила розслідувати підрив "Північних потоків"

Швеція припинила розслідування підриву "Північних потоків", так і не дійшовши до чітких висновків щодо причетних до цього осіб, повідомляє Європейська правда.

У заяві шведської прокуратури йдеться, що попереднє розслідування було припинено, оскільки ніщо не вказує на те, що до нападу причетна Швеція або її громадяни.

Слідчі дійшли висновку, що шведська влада не має юрисдикції в цій справі та не в змозі провести подальше розслідування.

За словами прокурора Матса Люнгквіста, який очолював розслідування у Швеції, його відомство тісно співпрацювало з попереднім розслідуванням, яке проводять у Німеччини.

"В межах цієї співпраці ми передали матеріали, які можуть бути використані як докази в німецькому розслідуванні" , – зазначив він.

Нагадаємо, у березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

У травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.

Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".