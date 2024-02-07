Рада звільнила члена ЦВК, який дистанційно "працював" з Маямі
Верховна Рада звільнила члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення, не повернувся і продовжував отримувати зарплату. Про це заявив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє Українська правда.
"Через 7 місяців після розслідування "Схем" парламент нарешті звільнив Буглака Юрія з посади члена ЦВК", – повідомив Железняк.
За даними нардепа, "за" постанову #10327 проголосували 300 депутатів.