Рада звільнила члена ЦВК, який дистанційно "працював" з Маямі

Верховна Рада звільнила члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення, не повернувся і продовжував отримувати зарплату.﻿﻿ Про це заявив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє Українська правда.

"Через 7 місяців після розслідування "Схем" парламент нарешті звільнив Буглака Юрія з посади члена ЦВК" , – повідомив Железняк.

За даними нардепа, "за" постанову #10327 проголосували 300 депутатів.