Україні отримала систему розмінування MV-10 від Євросоюзу

Державна спеціальна служба транспорту України отримала від Європейського Союзу систему розмінування MV-10. ﻿Про це повідомили у зовнішньополітичній службі ЄС, повідомляє Європейська правда.

Систему передали у межах візиту в Україну глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися, і особливо добре підходить для очищення великих територій.

Система здатна розміновувати до 4 тисяч квадратних метрів на годину, в тому числі на крутих схилах. Завдяки дистанційному управлінню вона безпечна в експлуатації.

Підтримка ЄС у розмінуванні також включає спеціальний навчальний курс для українських операторів, які працюватимуть з MV-10.

Це остання поставка в межах пакета підтримки ЄС на суму 25 мільйонів євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті Україна-ЄС у лютому 2023 року.

Пакет призначений для задоволення нагальних потреб українських державних операторів протимінної діяльності.

"Для нас велика честь зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою за допомогою цього європейського обладнання. Разом ми можемо допомогти врятувати життя і сприяти кращому майбутньому України" , – прокоментував Боррель.