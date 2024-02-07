Рада проголосувала за законопроєкт про мобілізацію у першому читанні

Депутати Верховної Ради проголосували за закон про посилення мобілізації у першому читанні. Рішення підтримали 243 депутати.

Про це повідомив﻿ народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що законопроєкт ухвалили без пропозицій Комітету. Далі депутати матимуть 14 днів на внесення правок (до 21 лютого). Після цього за документ мають проголосувати у другому читанні.

"Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і набуде чинності через місяць, тобто у квітні", – написав Железняк.

Як голосували депутати: розподіл по фракціях