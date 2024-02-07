Швейцарія запросила Китай взяти участь у "саміті миру"

Швейцарія звернулася до Китаю з проханням взяти участь у глобальному "саміті миру", посиливши тиск на Пекін, щоб той зіграв свою роль у припиненні війни в Україні, повідомляє Європейська правда.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що звернувся з таким проханням під час зустрічі в середу з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Кассіс сказав, що Ван Ї "взяв до відома запрошення" і що він очікує відповіді через кілька днів.

"Китай має дуже міцні відносини з Росією, але все одно готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни" , – сказав Кассіс на пресбрифінгу в Пекіні.

Останніми роками Китай намагався створити собі репутацію глобального миротворця. Але його план припинення вогню в Україні не знайшов особливої підтримки в Києві, Вашингтоні та інших західних столицях відтоді, як він був оголошений на початку минулого року.

Китайська влада пропустила зустріч радників з національної безпеки на Мальті у 2023 році, де посадовці з понад 55 країн обговорювали прагнення України заручитися підтримкою її "формули миру. Однак Китай був присутній на літній зустрічі радників у Джидді.

Пекін надає дипломатичну та економічну підтримку Росії відтоді, як президент Владімір Путін віддав наказ про вторгнення в лютому 2022 року. Минулого року імпорт Китаю з Росії в доларовому еквіваленті зріс найбільше за всю історію – цей стрибок стався на тлі того, що багато західних компаній уникають ведення бізнесу з Росією, а їхні уряди наклали на Москву санкції за напад на Україну.

Швейцарія погодилась організувати "саміт миру" на прохання України, про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна.

Обидві країни вже почали роботу над зустріччю, але низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не були узгоджені. Зеленський натякнув, що Росію на глобальний "саміт миру" запрошувати не будуть.