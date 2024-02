IT-спільноти закликали не ухвалювати законопроєкт про мобілізацію в поточній редакції

Асоціація IT Ukraine, Lviv IT Cluster та Kharkiv IT Cluster закликали уряд до обговорень з ІТ-спільнотою ризики та наслідки для IT-індустрії нового законопроєкту про мобілізацію. Організації водночас наголосили на підтримці "прагнення до справедливості", повідомляє Ліга.net.

Організації стверджують, що текст законопроєкту №10449 "фактично дублює" попередній законопроєкт №10378 та "жодним чином не вирішує нагальних питань", створюючи напругу між бізнес-середовищем, суспільством і державними інституціями.

Ризики, що залишаються в законопроєкті, називають критичними для ІТ-галузі. Це:

перегляд КМУ Порядку бронювання військовозобов’язаних протягом місяця з дня опублікування цього Закону;

обовʼязок громадян реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;- отримання повісток через такий електронний кабінет;

обмеження осіб, що перебувають за кордоном, в отриманні консульських послуг за відсутності військово-облікових документів.

Додаються також "необґрунтовано малі строки для уточнення облікових даних всім військовозобов’язаним особам в Україні, в тому числі заброньованим", а також виключається відстрочка від мобілізації особам, які отримують другу вищу освіту.

Для багатьох ІТ-спеціалістів профільна освіта не є першою вищою освітою. При цьому вкрай нелогічним є виключення аспірантів, які навчаються на контрактній основі з переліку осіб, що мають право на відстрочку, що підриває науковий потенціал держави.Повторне проходження обстежень всіма особами, що визнані обмежено придатними для проходження військової служби та які отримали статус інваліда ІІ та ІІІ групи до кінця цього року", – йдеться у заяві.

IT-спільнота закликає шукати баланс між обсягом мобілізації та здатності підтримувати економіку України на належному рівні та не приймати законопроєкт №10449 в поточній редакції.

Найбільші ІТ-спільноти України, зокрема Асоціація IT Ukraine, Lviv IT Cluster, Kharkiv IT Cluster закликають зупинити розгляд нового урядового законопроєкту №10449 про мобілізацію та направити на доопрацювання з урахуванням позицій громадськості та бізнесу заради збереження економічної стійкості країни.

"Прийняття законопроєкту №10449 у поточному вигляді неприпустиме та становить загрозу для подальшої роботи ІТ-галузі в Україні, через протиріччя в його положеннях, високий рівень закладених корупційних ризиків на незбалансованість повноважень компетентних органів" , – йдеться у заяві.

Організації виділили також положення про електронне вручення повісток та обмеження доступу до консульських послуг, рахунків та ведення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями за кордоном. Спільноти посилаються на те, що вперше за роки незалежности України ІТ-індустрія не показала росту в порівнянні з минулим роком. За минулий 2023 рік експортна виручка IT-послуг зменшилася на 8,5%, що в грошовому еквіваленті склало – 6,7 млрд дол США.