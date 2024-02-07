ЄС почав процедуру щодо Угорщини через закон "про захист суверенітету"

Європейський Союз розпочав юридичну процедуру проти Угорщини через її так званий закон "про захист суверенітету", який, за словами незалежних ЗМІ та громадських організацій, спрямований на їхнє залякування, повідомляє Європейська правда.

У середу Європейська комісія надіслала лист Будапешту з офіційним повідомленням. Це є першим кроком, який може призвести до потенційного судового позову.

У листі йдеться про те, що закон порушує низку фундаментальних цінностей ЄС, включаючи демократію, право на справедливий судовий розгляд, а також правила захисту даних і внутрішнього ринку.

Минулого тижня в Угорщині розпочало роботу нове Агентство із захисту суверенітету, очолюване колишнім керівником проурядових ЗМІ.

У середу угорський форинт впав на 0,6% щодо євро до найслабшого рівня за останній тиждень.

Угорські громадські організації раніше виступили проти закону, назвавши його таким, що дозволяє угорській владі фактично переслідувати будь-кого за інакодумство.