Російський олігарх Усманов програв суд про скасування санкції

Європейський суд у Люксембурзі відхилив скаргу російського мільярдера Алішера Усманова на рішення ЄС запровадити проти нього санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Рішення опубліковане на сайті суду, повідомляє ЛігаБізнес.

Усманов потрапив до санкційного списку у 2022 році – майже одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Рішення було обґрунтоване тим, що Усманов має "особливо тісні зв'язки" з Володимиром Путіним та активно підтримує дестабілізацію України. Бізнесмен заперечував ці твердження. Він наполягав на тому, що до списку його включили лише через його великий статок, заперечував якісь особливі зв'язки з Путіним і свій вплив на політичні рішення, які ухвалює російська влада.

У вересні 2023 року Європейський союз перестав використовувати слово "олігарх" щодо Усманова. Якщо раніше в обґрунтуванні санкцій його називали "улюбленим олігархом Володимира Путіна", то тепер він став "улюбленим провідним бізнесменом", або favourite leading businessperson.

Сестра Усманова Гульбахор Ісмаїлова також опинилась у санкційному списку ЄС – на неї були зареєстровані деякі з активів олігарха, зокрема яхта Dilbar вартістю $600 млн.

Усманов має британське підданство, тож вважається одним із найбагатших людей не тільки Росії, але й Великої Британії. Тривалий час Усманов був власником лондонського футбольного клубу "Арсенал", а з його холдингом USM донедавна мав спонсорський контракт ліверпульський "Евертон".